توكنوميكس Bear Bull (BRB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bear Bull (BRB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bear Bull (BRB) BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. الموقع الرسمي: https://bearbull.lol/ الوثيقة البيضاء: https://bearbull.lol/ اشتر BRB الآن!

توكنوميكس Bear Bull (BRB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bear Bull (BRB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 558.61K $ 558.61K $ 558.61K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 558.61K $ 558.61K $ 558.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01811855 $ 0.01811855 $ 0.01811855 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00387777 $ 0.00387777 $ 0.00387777 السعر الحالي: $ 0.00555508 $ 0.00555508 $ 0.00555508 معرفة المزيد عن سعر Bear Bull (BRB)

توكنوميكس Bear Bull (BRB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bear Bull (BRB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRB، استكشف السعر المباشر لتوكن BRB!

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