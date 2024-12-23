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سعر BCREPE (BCRE) المباشر لليوم هو USD 0.00203609 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر BCRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BCREPE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.56M - تغيير سعر BCREPE خلال اليوم هو +3.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر BCREPE (BCRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BCREPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BCREPE مقابل USD هو $ -0.0016093180 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BCREPE مقابل USD هو $ -0.0020166677 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BCREPE مقابل USD هو $ -0.0049360154142110024 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.72% 30 يوم $ -0.0016093180 -79.03% 60 يوم $ -0.0020166677 -99.04% 90 يوم $ -0.0049360154142110024 -70.79%

تحليل سعر BCREPE (BCRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BCREPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00187728$ 0.00187728 $ 0.00187728 24 ساعة مرتفع $ 0.0033452$ 0.0033452 $ 0.0033452 عالية طوال الوقت $ 0.485048$ 0.485048 $ 0.485048 تغير السعر (1 ساعة) -1.39% تغير السعر (1يوم) +3.72% تغير السعر (7 أيام) -50.81%

معلومات سوق BCREPE (BCRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: