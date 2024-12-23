سعر BCREPE (BCRE)
سعر BCREPE (BCRE) المباشر لليوم هو USD 0.00203609. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر BCRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BCREPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.56M
- تغيير سعر BCREPE خلال اليوم هو +3.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر BCREPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BCREPE مقابل USD هو $ -0.0016093180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BCREPE مقابل USD هو $ -0.0020166677 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BCREPE مقابل USD هو $ -0.0049360154142110024 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.72%
|30 يوم
|$ -0.0016093180
|-79.03%
|60 يوم
|$ -0.0020166677
|-99.04%
|90 يوم
|$ -0.0049360154142110024
|-70.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BCREPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.39%
+3.72%
-50.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age.
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