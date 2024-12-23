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سعر Base Protocol (BASE) المباشر لليوم هو USD 1.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 677.28K . يتم تحديث سعر BASE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Base Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.43K - تغيير سعر Base Protocol خلال اليوم هو +5.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 480.68K

أداء سعر Base Protocol (BASE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base Protocol مقابل USD هو $ +0.067566 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Protocol مقابل USD هو $ +0.5343398040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Protocol مقابل USD هو $ +0.2203222290 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Protocol مقابل USD هو $ +0.3506256303972158 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.067566 +5.05% 30 يوم $ +0.5343398040 +37.90% 60 يوم $ +0.2203222290 +15.63% 90 يوم $ +0.3506256303972158 +33.10%

تحليل سعر Base Protocol (BASE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Base Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 24 ساعة مرتفع $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 عالية طوال الوقت $ 35.25$ 35.25 $ 35.25 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) +5.05% تغير السعر (7 أيام) -13.10%

معلومات سوق Base Protocol (BASE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: