سعر BANX (BANX)
سعر BANX (BANX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BANX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BANX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43K
- تغيير سعر BANX خلال اليوم هو -8.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BANX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BANX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BANX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BANX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.28%
|30 يوم
|$ 0
|-26.94%
|60 يوم
|$ 0
|-36.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BANX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-8.28%
+3.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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