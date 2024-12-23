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سعر Autonomous Virtual Beings (AVB) المباشر لليوم هو USD 0.00711378 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.28M . يتم تحديث سعر AVB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Autonomous Virtual Beings الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15M - تغيير سعر Autonomous Virtual Beings خلال اليوم هو -21.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Autonomous Virtual Beings (AVB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Autonomous Virtual Beings مقابل USD هو $ -0.001934576670113216 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Autonomous Virtual Beings مقابل USD هو $ -0.0059694139 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Autonomous Virtual Beings مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Autonomous Virtual Beings مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001934576670113216 -21.38% 30 يوم $ -0.0059694139 -83.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Autonomous Virtual Beings (AVB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Autonomous Virtual Beings: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00685091$ 0.00685091 $ 0.00685091 24 ساعة مرتفع $ 0.00917275$ 0.00917275 $ 0.00917275 عالية طوال الوقت $ 0.064541$ 0.064541 $ 0.064541 تغير السعر (1 ساعة) -2.19% تغير السعر (1يوم) -21.38% تغير السعر (7 أيام) -70.18%

معلومات سوق Autonomous Virtual Beings (AVB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: