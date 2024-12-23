سعر Autonomous Virtual Beings (AVB)
سعر Autonomous Virtual Beings (AVB) المباشر لليوم هو USD 0.00711378. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.28M. يتم تحديث سعر AVB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Autonomous Virtual Beings الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15M
- تغيير سعر Autonomous Virtual Beings خلال اليوم هو -21.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Autonomous Virtual Beings مقابل USD هو $ -0.001934576670113216 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Autonomous Virtual Beings مقابل USD هو $ -0.0059694139 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Autonomous Virtual Beings مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Autonomous Virtual Beings مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001934576670113216
|-21.38%
|30 يوم
|$ -0.0059694139
|-83.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Autonomous Virtual Beings: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.19%
-21.38%
-70.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.
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