سعر AurumTrust (AUT)
سعر AurumTrust (AUT) المباشر لليوم هو USD 0.00034526. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 284.34K. يتم تحديث سعر AUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AurumTrust الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AurumTrust خلال اليوم هو -5.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 823.54M
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خلال اليوم، كان سعر AurumTrust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AurumTrust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AurumTrust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AurumTrust مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AurumTrust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-5.00%
-10.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated.
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