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سعر AurumTrust (AUT) المباشر لليوم هو USD 0.00034526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 284.34K . يتم تحديث سعر AUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AurumTrust الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AurumTrust خلال اليوم هو -5.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 823.54M

أداء سعر AurumTrust (AUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AurumTrust مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AurumTrust مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AurumTrust مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AurumTrust مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AurumTrust (AUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AurumTrust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00033422$ 0.00033422 $ 0.00033422 24 ساعة مرتفع $ 0.00036744$ 0.00036744 $ 0.00036744 عالية طوال الوقت $ 0.00061343$ 0.00061343 $ 0.00061343 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -5.00% تغير السعر (7 أيام) -10.36%

معلومات سوق AurumTrust (AUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: