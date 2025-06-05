سعر AuraFarming (AURAFARM)
سعر AuraFarming (AURAFARM) المباشر لليوم هو USD 0.00310958. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.11M. يتم تحديث سعر AURAFARM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AuraFarming الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AuraFarming خلال اليوم هو +44.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M
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خلال اليوم، كان سعر AuraFarming مقابل USD هو $ +0.00095366 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AuraFarming مقابل USD هو $ +0.0005700883 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AuraFarming مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AuraFarming مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00095366
|+44.23%
|30 يوم
|$ +0.0005700883
|+18.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AuraFarming: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.16%
+44.23%
+61.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points.
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