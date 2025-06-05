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سعر AuraFarming (AURAFARM) المباشر لليوم هو USD 0.00310958 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.11M . يتم تحديث سعر AURAFARM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AuraFarming الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AuraFarming خلال اليوم هو +44.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M

أداء سعر AuraFarming (AURAFARM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AuraFarming مقابل USD هو $ +0.00095366 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AuraFarming مقابل USD هو $ +0.0005700883 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AuraFarming مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AuraFarming مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00095366 +44.23% 30 يوم $ +0.0005700883 +18.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AuraFarming (AURAFARM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AuraFarming: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00207691$ 0.00207691 $ 0.00207691 24 ساعة مرتفع $ 0.00338501$ 0.00338501 $ 0.00338501 عالية طوال الوقت $ 0.0048771$ 0.0048771 $ 0.0048771 تغير السعر (1 ساعة) +2.16% تغير السعر (1يوم) +44.23% تغير السعر (7 أيام) +61.46%

معلومات سوق AuraFarming (AURAFARM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: