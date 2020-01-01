توكنوميكس AuraFarming (AURAFARM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AuraFarming (AURAFARM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AuraFarming (AURAFARM) Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points. الموقع الرسمي: https://aurafarming.io/ اشتر AURAFARM الآن!

توكنوميكس AuraFarming (AURAFARM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AuraFarming (AURAFARM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 880.37K $ 880.37K $ 880.37K إجمالي العرض: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M العرض المتداول: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 880.37K $ 880.37K $ 880.37K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0048771 $ 0.0048771 $ 0.0048771 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00088065 $ 0.00088065 $ 0.00088065 معرفة المزيد عن سعر AuraFarming (AURAFARM)

توكنوميكس AuraFarming (AURAFARM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AuraFarming (AURAFARM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AURAFARM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AURAFARM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AURAFARM، استكشف السعر المباشر لتوكن AURAFARM!

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