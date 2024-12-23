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سعر Athena by Virtuals (ATHENA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 424.70K . يتم تحديث سعر ATHENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Athena by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.90K - تغيير سعر Athena by Virtuals خلال اليوم هو +3.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 710.20M

أداء سعر Athena by Virtuals (ATHENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Athena by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Athena by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Athena by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Athena by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.34% 30 يوم $ 0 +29.43% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Athena by Virtuals (ATHENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Athena by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00352819$ 0.00352819 $ 0.00352819 تغير السعر (1 ساعة) +2.99% تغير السعر (1يوم) +3.34% تغير السعر (7 أيام) -30.94%

معلومات سوق Athena by Virtuals (ATHENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: