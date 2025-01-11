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سعر Astro Fuel (ASTRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.39K . يتم تحديث سعر ASTRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astro Fuel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.27K - تغيير سعر Astro Fuel خلال اليوم هو +9.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.00B

أداء سعر Astro Fuel (ASTRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astro Fuel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astro Fuel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astro Fuel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astro Fuel مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astro Fuel (ASTRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astro Fuel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.88% تغير السعر (1يوم) +9.22% تغير السعر (7 أيام) -12.26%

معلومات سوق Astro Fuel (ASTRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: