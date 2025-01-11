سعر Astro Fuel (ASTRO)
سعر Astro Fuel (ASTRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.39K. يتم تحديث سعر ASTRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Astro Fuel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.27K
- تغيير سعر Astro Fuel خلال اليوم هو +9.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.00B
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خلال اليوم، كان سعر Astro Fuel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Astro Fuel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Astro Fuel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Astro Fuel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Astro Fuel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.88%
+9.22%
-12.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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