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سعر AshSwap (ASH) المباشر لليوم هو USD 0.0071732 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M . يتم تحديث سعر ASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AshSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.22K - تغيير سعر AshSwap خلال اليوم هو -1.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 309.29M

أداء سعر AshSwap (ASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AshSwap مقابل USD هو $ -0.000142377539422504 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AshSwap مقابل USD هو $ -0.0006899693 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AshSwap مقابل USD هو $ +0.0000315082 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AshSwap مقابل USD هو $ -0.002352624886004307 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000142377539422504 -1.94% 30 يوم $ -0.0006899693 -9.61% 60 يوم $ +0.0000315082 +0.44% 90 يوم $ -0.002352624886004307 -24.69%

تحليل سعر AshSwap (ASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AshSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00703007$ 0.00703007 $ 0.00703007 24 ساعة مرتفع $ 0.00746617$ 0.00746617 $ 0.00746617 عالية طوال الوقت $ 0.120014$ 0.120014 $ 0.120014 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -1.94% تغير السعر (7 أيام) -31.03%

معلومات سوق AshSwap (ASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: