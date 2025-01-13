سعر Arab cat (ARAB)
سعر Arab cat (ARAB) المباشر لليوم هو USD 0.00112427. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arab cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 914.67
- تغيير سعر Arab cat خلال اليوم هو -1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arab cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arab cat مقابل USD هو $ -0.0001886909 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arab cat مقابل USD هو $ -0.0006302962 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arab cat مقابل USD هو $ -0.003205870914919662 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.83%
|30 يوم
|$ -0.0001886909
|-16.78%
|60 يوم
|$ -0.0006302962
|-56.06%
|90 يوم
|$ -0.003205870914919662
|-74.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arab cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
-1.83%
-27.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arab cat is a token representing the arabian community in crypto.
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