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سعر Arab cat (ARAB) المباشر لليوم هو USD 0.00112427 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arab cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 914.67 - تغيير سعر Arab cat خلال اليوم هو -1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Arab cat (ARAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arab cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arab cat مقابل USD هو $ -0.0001886909 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arab cat مقابل USD هو $ -0.0006302962 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arab cat مقابل USD هو $ -0.003205870914919662 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.83% 30 يوم $ -0.0001886909 -16.78% 60 يوم $ -0.0006302962 -56.06% 90 يوم $ -0.003205870914919662 -74.03%

تحليل سعر Arab cat (ARAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arab cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00110948$ 0.00110948 $ 0.00110948 24 ساعة مرتفع $ 0.00118406$ 0.00118406 $ 0.00118406 عالية طوال الوقت $ 0.099104$ 0.099104 $ 0.099104 تغير السعر (1 ساعة) +1.08% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -27.77%

معلومات سوق Arab cat (ARAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: