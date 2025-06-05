احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر APES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر APES.

سعر ApeScreener (APES) المباشر لليوم هو USD 0.03679155 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M . يتم تحديث سعر APES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ApeScreener الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ApeScreener خلال اليوم هو +2.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر ApeScreener (APES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ApeScreener مقابل USD هو $ +0.00094598 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ApeScreener مقابل USD هو $ +0.0194610632 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ApeScreener مقابل USD هو $ +0.0325357831 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ApeScreener مقابل USD هو $ +0.007227003178476883 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00094598 +2.64% 30 يوم $ +0.0194610632 +52.90% 60 يوم $ +0.0325357831 +88.43% 90 يوم $ +0.007227003178476883 +24.44%

تحليل سعر ApeScreener (APES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ApeScreener: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03385389$ 0.03385389 $ 0.03385389 24 ساعة مرتفع $ 0.03835127$ 0.03835127 $ 0.03835127 عالية طوال الوقت $ 0.167266$ 0.167266 $ 0.167266 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +2.64% تغير السعر (7 أيام) +21.10%

معلومات سوق ApeScreener (APES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: