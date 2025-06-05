سعر ApeScreener (APES)
سعر ApeScreener (APES) المباشر لليوم هو USD 0.03679155. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M. يتم تحديث سعر APES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ApeScreener الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ApeScreener خلال اليوم هو +2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر ApeScreener مقابل USD هو $ +0.00094598 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ApeScreener مقابل USD هو $ +0.0194610632 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ApeScreener مقابل USD هو $ +0.0325357831 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ApeScreener مقابل USD هو $ +0.007227003178476883 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00094598
|+2.64%
|30 يوم
|$ +0.0194610632
|+52.90%
|60 يوم
|$ +0.0325357831
|+88.43%
|90 يوم
|$ +0.007227003178476883
|+24.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ApeScreener: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+2.64%
+21.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio. Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to: - Poor risk management - Emotional trading - Lack of a consistent strategy ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by: - Identifying the best trades for you - Controlling risks effectively - Maximizing your profits ApeScreener helps you implement the following strategies: - Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets. - Dollar-Cost Averaging (DCA): Find the best entries and exits for your positions, allowing you to invest consistently over time. - Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low.
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