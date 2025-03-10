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سعر ANDY70B (ANDY70B) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.91K . يتم تحديث سعر ANDY70B مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ANDY70B الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K - تغيير سعر ANDY70B خلال اليوم هو -12.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 965.38M

أداء سعر ANDY70B (ANDY70B) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ANDY70B مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ANDY70B مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ANDY70B مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ANDY70B مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.73% 30 يوم $ 0 -65.85% 60 يوم $ 0 -97.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ANDY70B (ANDY70B)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ANDY70B: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02425673$ 0.02425673 $ 0.02425673 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) -12.73% تغير السعر (7 أيام) -52.54%

معلومات سوق ANDY70B (ANDY70B)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: