سعر ANDY70B (ANDY70B)
سعر ANDY70B (ANDY70B) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.91K. يتم تحديث سعر ANDY70B مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ANDY70B الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K
- تغيير سعر ANDY70B خلال اليوم هو -12.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 965.38M
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خلال اليوم، كان سعر ANDY70B مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ANDY70B مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ANDY70B مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ANDY70B مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.73%
|30 يوم
|$ 0
|-65.85%
|60 يوم
|$ 0
|-97.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ANDY70B: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-12.73%
-52.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.
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