توكنوميكس ANDY70B (ANDY70B) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ANDY70B (ANDY70B)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ANDY70B (ANDY70B) $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. الموقع الرسمي: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt الوثيقة البيضاء: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt اشتر ANDY70B الآن!

توكنوميكس ANDY70B (ANDY70B) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ANDY70B (ANDY70B)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 123.60K $ 123.60K $ 123.60K إجمالي العرض: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M العرض المتداول: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 123.60K $ 123.60K $ 123.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02425673 $ 0.02425673 $ 0.02425673 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00004387 $ 0.00004387 $ 0.00004387 السعر الحالي: $ 0.00012728 $ 0.00012728 $ 0.00012728 معرفة المزيد عن سعر ANDY70B (ANDY70B)

توكنوميكس ANDY70B (ANDY70B): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ANDY70B (ANDY70B) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANDY70B التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANDY70B التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANDY70B، استكشف السعر المباشر لتوكن ANDY70B!

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