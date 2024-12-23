سعر Amnis Aptos (AMAPT)
سعر Amnis Aptos (AMAPT) المباشر لليوم هو USD 9.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 233.19M. يتم تحديث سعر AMAPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amnis Aptos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.74M
- تغيير سعر Amnis Aptos خلال اليوم هو -1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.20M
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خلال اليوم، كان سعر Amnis Aptos مقابل USD هو $ -0.169612357512793 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amnis Aptos مقابل USD هو $ -2.0802964590 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amnis Aptos مقابل USD هو $ -0.6005615850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amnis Aptos مقابل USD هو $ +1.424946054222281 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.169612357512793
|-1.79%
|30 يوم
|$ -2.0802964590
|-22.44%
|60 يوم
|$ -0.6005615850
|-6.47%
|90 يوم
|$ +1.424946054222281
|+18.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amnis Aptos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.03%
-1.79%
-31.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.
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