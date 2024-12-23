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سعر Amnis Aptos (AMAPT) المباشر لليوم هو USD 9.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 233.19M . يتم تحديث سعر AMAPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Amnis Aptos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.74M - تغيير سعر Amnis Aptos خلال اليوم هو -1.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.20M

أداء سعر Amnis Aptos (AMAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amnis Aptos مقابل USD هو $ -0.169612357512793 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Amnis Aptos مقابل USD هو $ -2.0802964590 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Amnis Aptos مقابل USD هو $ -0.6005615850 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Amnis Aptos مقابل USD هو $ +1.424946054222281 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.169612357512793 -1.79% 30 يوم $ -2.0802964590 -22.44% 60 يوم $ -0.6005615850 -6.47% 90 يوم $ +1.424946054222281 +18.16%

تحليل سعر Amnis Aptos (AMAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Amnis Aptos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.0$ 9.0 $ 9.0 24 ساعة مرتفع $ 9.59$ 9.59 $ 9.59 عالية طوال الوقت $ 18.83$ 18.83 $ 18.83 تغير السعر (1 ساعة) +2.03% تغير السعر (1يوم) -1.79% تغير السعر (7 أيام) -31.34%

معلومات سوق Amnis Aptos (AMAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: