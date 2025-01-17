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سعر All Will Retire (AWR) المباشر لليوم هو USD 0.00119586 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.15M . يتم تحديث سعر AWR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق All Will Retire الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 326.63K - تغيير سعر All Will Retire خلال اليوم هو +35.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 964.68M

أداء سعر All Will Retire (AWR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر All Will Retire مقابل USD هو $ +0.00031266 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر All Will Retire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر All Will Retire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر All Will Retire مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00031266 +35.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر All Will Retire (AWR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر All Will Retire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00076124$ 0.00076124 $ 0.00076124 24 ساعة مرتفع $ 0.00167291$ 0.00167291 $ 0.00167291 عالية طوال الوقت $ 0.00214243$ 0.00214243 $ 0.00214243 تغير السعر (1 ساعة) -12.95% تغير السعر (1يوم) +35.40% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق All Will Retire (AWR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: