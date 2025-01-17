سعر All Will Retire (AWR)
سعر All Will Retire (AWR) المباشر لليوم هو USD 0.00119586. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.15M. يتم تحديث سعر AWR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق All Will Retire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 326.63K
- تغيير سعر All Will Retire خلال اليوم هو +35.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 964.68M
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خلال اليوم، كان سعر All Will Retire مقابل USD هو $ +0.00031266 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر All Will Retire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر All Will Retire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر All Will Retire مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00031266
|+35.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر All Will Retire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.95%
+35.40%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."
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