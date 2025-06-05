سعر AIOS Foundation (AIOS)
سعر AIOS Foundation (AIOS) المباشر لليوم هو USD 0.00250366. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 835.62K. يتم تحديث سعر AIOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIOS Foundation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AIOS Foundation خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 333.79M
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خلال اليوم، كان سعر AIOS Foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIOS Foundation مقابل USD هو $ -0.0002807752 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIOS Foundation مقابل USD هو $ +0.0021697416 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIOS Foundation مقابل USD هو $ -0.0004932141194152815 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.01%
|30 يوم
|$ -0.0002807752
|-11.21%
|60 يوم
|$ +0.0021697416
|+86.66%
|90 يوم
|$ -0.0004932141194152815
|-16.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIOS Foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
-1.01%
-13.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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