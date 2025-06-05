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سعر AIOS Foundation (AIOS) المباشر لليوم هو USD 0.00250366 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 835.62K . يتم تحديث سعر AIOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIOS Foundation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AIOS Foundation خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 333.79M

أداء سعر AIOS Foundation (AIOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIOS Foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIOS Foundation مقابل USD هو $ -0.0002807752 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIOS Foundation مقابل USD هو $ +0.0021697416 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIOS Foundation مقابل USD هو $ -0.0004932141194152815 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.01% 30 يوم $ -0.0002807752 -11.21% 60 يوم $ +0.0021697416 +86.66% 90 يوم $ -0.0004932141194152815 -16.45%

تحليل سعر AIOS Foundation (AIOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIOS Foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00247208$ 0.00247208 $ 0.00247208 24 ساعة مرتفع $ 0.00260837$ 0.00260837 $ 0.00260837 عالية طوال الوقت $ 0.18327$ 0.18327 $ 0.18327 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) -13.82%

معلومات سوق AIOS Foundation (AIOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: