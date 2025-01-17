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سعر AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) المباشر لليوم هو USD 0.01057744 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.71M . يتم تحديث سعر ROCKET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI ROCKET by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.12K - تغيير سعر AI ROCKET by Virtuals خلال اليوم هو -22.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 539.86M

أداء سعر AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI ROCKET by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00309064485603889 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI ROCKET by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI ROCKET by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI ROCKET by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00309064485603889 -22.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AI ROCKET by Virtuals (ROCKET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI ROCKET by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01019801$ 0.01019801 $ 0.01019801 24 ساعة مرتفع $ 0.01376553$ 0.01376553 $ 0.01376553 عالية طوال الوقت $ 0.02364412$ 0.02364412 $ 0.02364412 تغير السعر (1 ساعة) -1.65% تغير السعر (1يوم) -22.61% تغير السعر (7 أيام) +52.42%

معلومات سوق AI ROCKET by Virtuals (ROCKET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: