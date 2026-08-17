سعر AgriDex اليوم

السعر المباشر لمشروع AgriDex (AGRI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGRI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGRI.

يحتل AgriDex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 167,805، مع عرض متداول قدره 210.39M AGRI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGRI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.176146، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGRI بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+3.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 345.25.

معلومات سوق AgriDex (AGRI)

القيمة السوقية $ 167.81K$ 167.81K $ 167.81K الحجم (24 ساعة) $ 345.25$ 345.25 $ 345.25 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 592.25K$ 592.25K $ 592.25K إمداد دورة التداول 210.39M 210.39M 210.39M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AgriDex هي $ 167.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 345.25. العرض المتداول لـ AGRI يبلغ 210.39M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 592.25K.