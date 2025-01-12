سعر Agent YP by Virtuals (AIYP)
سعر Agent YP by Virtuals (AIYP) المباشر لليوم هو USD 0.00980303. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.79M. يتم تحديث سعر AIYP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agent YP by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.91K
- تغيير سعر Agent YP by Virtuals خلال اليوم هو -0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.03M
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خلال اليوم، كان سعر Agent YP by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent YP by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0021479281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent YP by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent YP by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.70%
|30 يوم
|$ +0.0021479281
|+21.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent YP by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.41%
-0.70%
-49.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.
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