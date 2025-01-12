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سعر Agent YP by Virtuals (AIYP) المباشر لليوم هو USD 0.00980303 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.79M . يتم تحديث سعر AIYP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent YP by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.91K - تغيير سعر Agent YP by Virtuals خلال اليوم هو -0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.03M

أداء سعر Agent YP by Virtuals (AIYP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent YP by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent YP by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0021479281 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent YP by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent YP by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.70% 30 يوم $ +0.0021479281 +21.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent YP by Virtuals (AIYP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent YP by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00979979$ 0.00979979 $ 0.00979979 24 ساعة مرتفع $ 0.01045363$ 0.01045363 $ 0.01045363 عالية طوال الوقت $ 0.02600732$ 0.02600732 $ 0.02600732 تغير السعر (1 ساعة) -1.41% تغير السعر (1يوم) -0.70% تغير السعر (7 أيام) -49.23%

معلومات سوق Agent YP by Virtuals (AIYP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: