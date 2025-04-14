سعر Action Figure (FIGURE)
سعر Action Figure (FIGURE) المباشر لليوم هو USD 0.00634534. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.35M. يتم تحديث سعر FIGURE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Action Figure الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Action Figure خلال اليوم هو +60.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Action Figure مقابل USD هو $ +0.00239096 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Action Figure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Action Figure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Action Figure مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00239096
|+60.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Action Figure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.89%
+60.46%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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