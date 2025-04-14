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سعر Action Figure (FIGURE) المباشر لليوم هو USD 0.00634534 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.35M . يتم تحديث سعر FIGURE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Action Figure الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Action Figure خلال اليوم هو +60.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر Action Figure (FIGURE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Action Figure مقابل USD هو $ +0.00239096 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Action Figure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Action Figure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Action Figure مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00239096 +60.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Action Figure (FIGURE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Action Figure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00358744$ 0.00358744 $ 0.00358744 24 ساعة مرتفع $ 0.00890332$ 0.00890332 $ 0.00890332 عالية طوال الوقت $ 0.00890332$ 0.00890332 $ 0.00890332 تغير السعر (1 ساعة) -12.89% تغير السعر (1يوم) +60.46% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Action Figure (FIGURE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: