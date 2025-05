WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

اسم العملة المشفرةWAL

التصنيفNo.100

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0002%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.67%

المعروض المتداول1,315,416,667

إجمالي العرض5,000,000,000

إجمالي العرض5,000,000,000

معدل التداول0.263%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.8742222240859585,2025-03-27

أدنى سعر0.35568715943995327,2025-03-27

البلوكتشين العامSUI

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

