شعار VIBE CAT

VIBE CAT السعر(VIBE)

USD

مخطط أسعار VIBE CAT (VIBE) المباشر

$0.04182
$0.04182$0.04182
-10.67%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول VIBE

السعر الحالي لـ VIBE CAT (VIBE) اليوم هو 0.04812 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من VIBE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق VIBE CAT:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 53.30K USD
- تغير سعر VIBE CAT خلال اليوم هو -10.67%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VIBE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VIBE.

VIBE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار VIBE CAT لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0049952-10.67%
30 يوم$ +0.02812+140.60%
60 يوم$ +0.02812+140.60%
90 يوم$ +0.02812+140.60%
تغير سعر VIBE CAT اليوم

سجل اليوم VIBE تغيرًا $ -0.0049952 (-10.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر VIBE CAT لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.02812 (+140.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر VIBE CAT لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VIBE تغييرًا في $ +0.02812 (+140.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر VIBE CAT لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.02812 (+140.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

VIBE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار VIBE CAT: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.02792
$ 0.02792$ 0.02792

$ 0.04812
$ 0.04812$ 0.04812

$ 0.12398
$ 0.12398$ 0.12398

+20.48%

-10.67%

+89.82%

VIBE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

--
----

$ 53.30K
$ 53.30K$ 53.30K

--
----

ما هو VIBE CAT ( VIBE )

$VIBE هو كلب جولدن ريتريفر راقص يرتدي نظارة شمسية، لكن اسم التوكن هو VIBE CAT. يقول المجتمع إنه كان في الأصل قطة، وقد يكون @jup_enjoyoors هو من أطلقه.

متوفر VIBE CAT على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك VIBE CAT الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين VIBEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول VIBE CAT على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء VIBE CAT سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر VIBE CAT

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل VIBE CAT، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ VIBE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارVIBE CAT.

سجل أسعار VIBE CAT

يوفر تتبع مسار سعر VIBE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ VIBE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار VIBE CAT.

توكنوميكس VIBE CAT (VIBE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس VIBE CAT (VIBE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VIBE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء VIBE CAT ( VIBE )

هل تبحث عن كيفية شراء VIBE CAT؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء VIBE CAT على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة VIBE إلى العملات المحلية

1 VIBE إلى VND
1,266.2778
1 VIBE إلى AUD
A$0.0736236
1 VIBE إلى GBP
0.0351276
1 VIBE إلى EUR
0.0413832
1 VIBE إلى USD
$0.04812
1 VIBE إلى MYR
RM0.2040288
1 VIBE إلى TRY
1.9060332
1 VIBE إلى JPY
¥6.967776
1 VIBE إلى RUB
3.7711644
1 VIBE إلى INR
4.1349516
1 VIBE إلى IDR
Rp788.8523328
1 VIBE إلى KRW
65.3801628
1 VIBE إلى PHP
2.735622
1 VIBE إلى EGP
￡E.2.408406
1 VIBE إلى BRL
R$0.26466
1 VIBE إلى CAD
C$0.0659244
1 VIBE إلى BDT
5.8807452
1 VIBE إلى NGN
74.4887976
1 VIBE إلى UAH
2.0075664
1 VIBE إلى VES
Bs4.95636
1 VIBE إلى PKR
Rs13.7012076
1 VIBE إلى KZT
24.8809272
1 VIBE إلى THB
฿1.5706368
1 VIBE إلى TWD
NT$1.4185776
1 VIBE إلى AED
د.إ0.1766004
1 VIBE إلى CHF
Fr0.038496
1 VIBE إلى HKD
HK$0.3772608
1 VIBE إلى MAD
.د.م0.4374108
1 VIBE إلى MXN
$0.9162048
1 VIBE إلى PLN
0.175638

VIBE CAT المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ VIBE CAT، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول VIBE CAT

أهم الأخبار

ما هو بروتوكول نيوتن (NEWT)؟ الدليل الكامل للطبقة الأولى من الأتمتة القابلة للتحقق في عالم العملات الرقمية

يستكشف هذا الدليل الشامل نهج بروتوكول نيوتن الثوري في الأتمتة على السلسلة، وفائدة رمزه الأصلي NEWT، وكيف يعيد هذا البنية تشكيل التمويل اللامركزي من خلال الوكلاء القابلين للتحقق وإثباتات عدم المعرفة.

June 24, 2025

تحليل عميق: عوائد استثمار 10,000 عملة MX في Launchpool و Kickstarter و Launchpad

باعتبارها منصة مشهورة لتداول الأصول المشفرة، تحظى منتجات MEXC Exchange مثل Launchpool و Kickstarter و Launchpad باهتمام كبير. ستتناول هذه المقالة تحليلًا عميقًا ل差异 العوائد لهذه المنتجات من خلال الاستثمار في 10,000 عملة MX، مع تقديم العوائد عبر الصيغ الحسابية المحددة.

June 24, 2025

ما هو Mango Network؟ دليل كامل لرمز MGO وبنية تحتية متعددة VMs

يستعرض هذا الدليل الشامل Mango Network (MGO)، وهي بنية تحتية متعددة VMs ثورية تعالج هذه النقاط المؤلمة من خلال تكنولوجيا مبتكرة تجمع بين أمن لغة Move وملاءمة آلة Ethereum الافتراضية. سيكتسب القراء رؤى عميقة حول العمارة الفريدة لمشروع Mango، والرمزية، والتطبيقات في العالم الحقيقي، وإمكاناتها لإعادة تشكيل مستقبل التطبيقات اللامركزية من خلال التوافق السلس بين السلاسل.

June 23, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

آلة حاسبة

المبلغ

VIBE
VIBE
USD
USD

1 VIBE = 0.04812 USD

تداول

USDTVIBE
$0.04812
$0.04812$0.04812
+67.08%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة