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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Renzo، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Renzo، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن REZ

معلومات سعر REZ

ما هو REZ

الوثيقة البيضاء لـ REZ

الموقع الرسمي لـ REZ

اقتصاد توكن REZ

توقعات سعر REZ

سجل REZ

دليل شراء REZ

محول عملة REZ إلى الفيات

عقود REZ الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Renzo (REZ)

التحليل الفني اليوم لـ Renzo (REZ)

توفر صفحة Renzo تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ REZ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Renzo أدناه.

تغير سعر Renzo (REZ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002711---8.29%+16.55%-45.83%
اعرف المزيد عن سعر Renzo

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Renzo

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Renzo عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 11
حيادي 8
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 9حيادي 4شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00271
0.002709
R2
0.002709
0.002709
R1
0.002709
0.002709
PP
0.002708
0.002708
S1
0.002708
0.002708
S2
0.002707
0.002708
S3
0.002707
0.002707

إشارات السوق الخاصة بـ Renzo

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$1.47 M
$1.51 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.19 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Renzo

صافي التدفقسعر REZUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.00
2026-08-16-$0.07 M0.00
2026-08-15-$0.03 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.04 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Renzo (REZ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Renzo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTREZ
$0.002712
$0.002712$0.002712
-1.38%
21.96M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة REZ إلى USD

المبلغ

REZ
REZ
USD
USD

1 REZ = 0.002711 USD

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