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المزيد عن PRCL

معلومات سعر PRCL

ما هو PRCL

الوثيقة البيضاء لـ PRCL

الموقع الرسمي لـ PRCL

اقتصاد توكن PRCL

توقعات سعر PRCL

سجل PRCL

دليل شراء PRCL

محول عملة PRCL إلى الفيات

عقود PRCL الفورية

PRCL عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Parcl (PRCL)

التحليل الفني اليوم لـ Parcl (PRCL)

توفر صفحة Parcl تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PRCL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Parcl أدناه.

تغير سعر Parcl (PRCL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0044---19.86%-30.49%-66.42%
اعرف المزيد عن سعر Parcl

تدفق رأس المال الخاص بـ Parcl

صافي التدفقسعر PRCLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.04 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Parcl

تداول أسواق Parcl (PRCL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Parcl المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPRCL
$0.0044
$0.0044$0.0044
-3.08%
1.33M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PRCL إلى USD

المبلغ

PRCL
PRCL
USD
USD

1 PRCL = 0.0044 USD

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