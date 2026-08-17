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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kamino، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kamino، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KMNO

معلومات سعر KMNO

ما هو KMNO

الوثيقة البيضاء لـ KMNO

الموقع الرسمي لـ KMNO

اقتصاد توكن KMNO

توقعات سعر KMNO

سجل KMNO

دليل شراء KMNO

محول عملة KMNO إلى الفيات

عقود KMNO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Kamino (KMNO)

التحليل الفني اليوم لـ Kamino (KMNO)

توفر صفحة Kamino تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KMNO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kamino أدناه.

تغير سعر Kamino (KMNO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01793---0.06%-2.98%-9.86%
اعرف المزيد عن سعر Kamino

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kamino

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kamino عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 7
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 3شراء 10
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 0حيادي 4شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01789
0.01789
R2
0.01789
0.01788
R1
0.01788
0.01788
PP
0.01788
0.01788
S1
0.01787
0.01787
S2
0.01787
0.01787
S3
0.01786
0.01787

إشارات السوق الخاصة بـ Kamino

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.37M
$3.45 M
$3.82 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Kamino

صافي التدفقسعر KMNOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M0.02
2026-08-16-$0.05 M0.02
2026-08-15-$0.06 M0.02
2026-08-14-$0.15 M0.02
2026-08-13-$0.08 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Kamino (KMNO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kamino المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKMNO
$0.01793
$0.01793$0.01793
+0.16%
2.97M (USDT)
/USDCKMNO
$0.01792
$0.01792$0.01792
+0.16%
3.16M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KMNO إلى USD

المبلغ

KMNO
KMNO
USD
USD

1 KMNO = 0.01793 USD

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