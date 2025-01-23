سعر 4TB Coin (4TB)
سعر 4TB Coin (4TB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 4TB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 4TB Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.94
- تغيير سعر 4TB Coin خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 4TB Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4TB Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4TB Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4TB Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-7.26%
|60 يوم
|$ 0
|+1.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 4TB Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.05%
-13.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
4TBank is a fully digital, innovative bank focused on the future of the financial system, which brings together the most modern and secure banking features in a single mobile application, providing full and real integration with crypto assets. With the help of the leading financial technology of the moment, 4TBank offers a complete and easy-to-use digital system so that customers can make their financial transactions with total security, transparency and guarantee.
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