احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 4TB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 4TB.

سعر 4TB Coin (4TB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 4TB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 4TB Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.94 - تغيير سعر 4TB Coin خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 4TB Coin (4TB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 4TB Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 4TB Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 4TB Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 4TB Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ 0 -7.26% 60 يوم $ 0 +1.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 4TB Coin (4TB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 4TB Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.002002$ 0.002002 $ 0.002002 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -13.24%

معلومات سوق 4TB Coin (4TB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: