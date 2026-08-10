Giá Stray Dog hôm nay

Giá Stray Dog (STRAYDOG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STRAYDOG sang USD là $ 0 mỗi STRAYDOG.

Stray Dog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 51,436, với nguồn cung lưu hành 690.00M STRAYDOG. Trong vòng 24 giờ qua, STRAYDOG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00812607, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRAYDOG biến động -0.28% trong giờ qua và -4.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Stray Dog (STRAYDOG)

Vốn hóa thị trường $ 51.44K$ 51.44K $ 51.44K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 51.44K$ 51.44K $ 51.44K Nguồn cung lưu thông 690.00M 690.00M 690.00M Tổng cung 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stray Dog là $ 51.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STRAYDOG là 690.00M, với tổng nguồn cung là 690000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 51.44K.