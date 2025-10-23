Thông tin giá theo USD của SPIRA (SPIRA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.39% Biến động giá (1D) -4.18% Biến động giá (7 ngày) -6.11% Biến động giá (7 ngày) -6.11%

Giá thời gian thực của SPIRA (SPIRA) là --. Trong 24 giờ qua, SPIRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPIRA là $ 0.00178383, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPIRA đã biến động +2.39% trong 1 giờ qua, -4.18% trong 24 giờ và -6.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SPIRA (SPIRA)

Vốn hóa thị trường $ 84.99K$ 84.99K $ 84.99K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 447.35K$ 447.35K $ 447.35K Nguồn cung lưu thông 189.98M 189.98M 189.98M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SPIRA là $ 84.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPIRA là 189.98M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 447.35K.