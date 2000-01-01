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Top token AI Agent theo vốn hoá thị trường

AI Agent là các thực thể phần mềm tự động được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, có khả năng thực hiện giao dịch hoặc quản lý hợp đồng thông minh thay mặt người dùng. Các blockchain trong lĩnh vực này cung cấp cơ sở hạ tầng phi tập trung và tài nguyên tính toán cần thiết để vận hành những Agent thông minh này. Token gốc khuyến khích nhà phát triển AI, tài trợ năng lực tính toán và hỗ trợ giao dịch nhỏ giữa các bot.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7994
+0.29%
-1.50%
-4.99%
$ 1.35B
$ 975.73K
2
VVV
VVV
VVV
$ 11.7357
+0.73%
+5.44%
-4.82%
$ 552.06M
$ 6.43K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5588
+0.29%
-1.58%
-1.25%
$ 367.36M
$ 340.70K
4
FET
FET
FET
$ 0.1351
+0.30%
-1.46%
-7.01%
$ 305.85M
$ 1.41M
5
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.207582
-7.28%
+40.93%
+773.05%
$ 154.72M
$ 76.22M
6
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2802
-0.14%
+1.12%
-1.13%
$ 140.45M
$ 251.34K
7
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05835
-0.10%
-1.94%
+2.59%
$ 113.07M
$ 943.26K
8
Talus
Talus
US
$ 0.04377
-0.21%
-13.62%
-19.48%
$ 96.29M
$ 6.58M
9
S
S
S
$ 0.02406
+0.96%
+2.72%
+7.28%
$ 69.58M
$ 3.48M
10
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02611
+1.74%
+6.81%
+17.99%
$ 58.22M
$ 3.01M
11
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02956
+0.07%
+1.06%
+11.09%
$ 49.46M
$ 2.26M
12
Threshold
Threshold
T
$ 0.003698
+0.03%
+0.79%
+9.78%
$ 41.33M
$ 16.10M
13
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003234
-0.15%
+4.70%
-8.88%
$ 40.78M
$ 35.64M
14
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003123
-0.32%
-4.92%
+6.18%
$ 31.06M
$ 192.86M
15
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01921716
-0.92%
+0.01%
+25.77%
$ 28.84M
$ 213.06K
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02186
+0.14%
0.00%
-1.97%
$ 28.56M
$ 3.23M
17
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03703
-0.24%
-1.18%
+8.99%
$ 28.47M
$ 1.96M
18
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004204
+0.05%
-2.20%
-29.27%
$ 28.37M
$ 35.74M
19
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002818
+1.25%
-25.47%
+29.32%
$ 26.78M
$ 100.51M
20
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2799
+0.07%
+0.07%
+3.17%
$ 24.35M
$ 197.16K
21
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04185
+0.43%
-0.19%
0.00%
$ 23.20M
$ 1.36M
22
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07471
+0.70%
-3.72%
+6.32%
$ 22.82M
$ 1.14M
23
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.023764
+0.18%
+22.41%
+27.06%
$ 22.29M
$ 5.92M
24
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02874
0.00%
+0.52%
+18.86%
$ 22.13M
$ 174.73K
25
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002578
-0.27%
+0.90%
+13.03%
$ 21.17M
$ 22.36M
26
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.02012
0.00%
+11.81%
+15.52%
$ 20.15M
$ 9.18M
27
Phala
Phala
PHA
$ 0.02378
-0.25%
+2.67%
+13.95%
$ 20.03M
$ 4.31M
28
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 2.1
+0.48%
+0.00%
+0.96%
$ 18.20M
$ 11.07K
29
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.018053
+0.19%
+2.15%
-5.47%
$ 17.96M
$ 6.11M
30
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006564
+0.03%
+0.24%
-0.14%
$ 17.29M
$ 87.22M
31
Recall
Recall
RECALL
$ 0.05107
+1.73%
+8.06%
+18.15%
$ 15.84M
$ 4.27M
32
AVA
AVA
AVA
$ 0.2086
+1.25%
+2.99%
+22.66%
$ 15.39M
$ 293.36K
33
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001983
-1.06%
+0.31%
+40.29%
$ 14.86M
$ 90.81B
34
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05792
+0.47%
+3.97%
+2.58%
$ 14.81M
$ 1.30M
35
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001789
-0.89%
-0.94%
-0.28%
$ 14.31M
$ 31.43M
36
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.059197
+0.10%
-0.02%
-5.09%
$ 14.10M
$ 3.37K
37
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04172
-0.17%
-0.66%
+0.48%
$ 14.07M
$ 1.48M
38
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12086
+0.11%
-1.18%
+4.63%
$ 12.04M
$ 616.99K
39
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02354
+0.85%
+10.82%
+16.55%
$ 10.94M
$ 6.15M
40
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.013901
-6.26%
+20.38%
+80.76%
$ 10.92M
$ 19.31M
41
OLAXBT
OLAXBT
AIO
$ 0.04466
+0.40%
+6.23%
+30.72%
$ 10.48M
$ 2.61M
42
AEON
AEON
AEON
$ 0.05461
+0.53%
-12.80%
-22.28%
$ 10.25M
$ 8.25M
43
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0664
+0.30%
+10.25%
+17.64%
$ 9.86M
$ 277.33K
44
ALI
ALI
ALI
$ 0.001051
-0.10%
-0.94%
+5.95%
$ 9.58M
$ 9.44M
45
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.012629
-0.09%
+3.63%
-8.60%
$ 9.51M
$ 4.47M
46
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.622193
+0.05%
-0.04%
-1.14%
$ 9.46M
$ 3.37K
47
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.005253
-0.06%
-0.79%
-1.39%
$ 9.38M
$ 36.55M
48
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008179
-0.12%
+3.26%
+14.68%
$ 8.18M
$ 11.36M
49
Foom
Foom
FOOM
$ 4.3513E-8
+0.09%
-0.30%
+0.05%
$ 7.61M
--
50
MIA
MIA
MIA
$ 0.0133669
+0.12%
+0.00%
+2.47%
$ 7.33M
$ 353.91

Câu hỏi thường gặp

Tiền mã hoá AI Agent trong hệ sinh thái Web3 là gì?
Tiền mã hoá AI Agent vận hành các chương trình phần mềm tự động được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. AI Agent có thể độc lập thực thi hợp đồng thông minh, giao dịch tài sản kỹ thuật số và xử lý dữ liệu thay mặt người dùng.
Mạng blockchain hỗ trợ ứng dụng AI Agent như thế nào?
Mạng blockchain cung cấp tài nguyên tính toán phi tập trung, lưu trữ dữ liệu an toàn và sổ cái giao dịch minh bạch cần thiết để ứng dụng AI Agent hoạt động tự động mà không cần sự kiểm soát của doanh nghiệp tập trung.
Ứng dụng chính của token AI Agent là gì?
Token AI Agent chủ yếu được sử dụng để thanh toán cho năng lực tính toán khổng lồ mà các mô hình trí tuệ nhân tạo yêu cầu, khuyến khích nhà phát triển AI và hỗ trợ giao dịch nhỏ tự động giữa các bot AI khác nhau.
AI Agent có thể tự động giao dịch tiền mã hoá trên sàn giao dịch phi tập trung không?
Có, nhà phát triển có thể lập trình AI Agent để liên tục phân tích xu hướng thị trường và tự động thực hiện các chiến lược giao dịch tần suất cao trên sàn giao dịch phi tập trung khi các điều kiện thị trường cụ thể được đáp ứng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực AI Agent, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.