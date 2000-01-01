Top token AI Agent theo vốn hoá thị trường

AI Agent là các thực thể phần mềm tự động được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, có khả năng thực hiện giao dịch hoặc quản lý hợp đồng thông minh thay mặt người dùng. Các blockchain trong lĩnh vực này cung cấp cơ sở hạ tầng phi tập trung và tài nguyên tính toán cần thiết để vận hành những Agent thông minh này. Token gốc khuyến khích nhà phát triển AI, tài trợ năng lực tính toán và hỗ trợ giao dịch nhỏ giữa các bot.