Giá POSITIONS hôm nay

Giá POSITIONS (POSITIONS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POSITIONS sang USD là $ 0 mỗi POSITIONS.

POSITIONS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 71,630, với nguồn cung lưu hành 999.81M POSITIONS. Trong vòng 24 giờ qua, POSITIONS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, POSITIONS biến động -0.09% trong giờ qua và +4.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường POSITIONS (POSITIONS)

Vốn hóa thị trường $ 71.63K$ 71.63K $ 71.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 71.63K$ 71.63K $ 71.63K Nguồn cung lưu thông 999.81M 999.81M 999.81M Tổng cung 999,807,871.390686 999,807,871.390686 999,807,871.390686

Vốn hoá thị trường hiện tại của POSITIONS là $ 71.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POSITIONS là 999.81M, với tổng nguồn cung là 999807871.390686. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 71.63K.