Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Hệ sinh thái Solana theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Solana. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 65,134.73
-0.02%
+0.23%
+1.72%
$ 1.30T
$ 3.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,924.05
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999376
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 183.13B
$ 23.00B
4
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.26
-0.32%
+0.18%
+1.85%
$ 81.20B
$ 17.48K
5
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00071
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76.78
+0.04%
+0.68%
+3.87%
$ 44.39B
$ 336.05K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3303
-0.12%
+0.12%
+0.40%
$ 31.32B
$ 8.58M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.44
+0.24%
-1.15%
-0.11%
$ 13.73B
$ 12.76K
9
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06989
-0.14%
-0.70%
-1.21%
$ 11.85B
$ 55.41M
10
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0006
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 10.58B
$ 58.70K
11
Zcash
Zcash
ZEC
$ 510.14
-0.19%
-0.73%
+4.79%
$ 8.50B
$ 3.16K
12
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,157.03
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
13
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1975
+0.51%
-1.16%
+0.51%
$ 7.15B
$ 15.08M
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,905
-0.38%
+0.00%
+1.88%
$ 6.29B
$ 172.28M
15
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.22
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
16
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
17
USD1
USD1
USD1
$ 1.00049
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.28M
18
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.331
-0.15%
-1.33%
-4.86%
$ 3.57B
$ 521.13K
19
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.001
+0.10%
+0.00%
+0.14%
$ 3.49B
$ 303.33M
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 7.94K
21
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.507
+0.54%
+0.39%
-5.75%
$ 2.80B
$ 21.74K
22
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99976
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 34.37M
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004663
+0.19%
+0.72%
-7.25%
$ 2.74B
$ 139.72B
24
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
25
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.074
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
26
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203.77
-0.24%
-2.30%
+6.02%
$ 2.24B
$ 5.70K
27
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.25M
28
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 76.55
-0.52%
+0.01%
+3.97%
$ 1.74B
$ 327.81M
29
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05302
-0.38%
+3.70%
-3.32%
$ 1.68B
$ 1.50M
30
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 2.76M
31
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.07009
-2.23%
-4.19%
-6.47%
$ 1.43B
$ 88.07K
32
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.8
+0.09%
+1.00%
-1.10%
$ 1.41B
$ 1.17K
33
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.803
+0.19%
-1.77%
-5.10%
$ 1.35B
$ 984.44K
34
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.0000029
+0.07%
+1.54%
-1.83%
$ 1.20B
$ 66.68B
35
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.09B
$ 1.50M
36
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 968.25M
--
37
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08745
+0.44%
-2.98%
-5.38%
$ 808.56M
$ 3.84M
38
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.66
0.00%
+0.00%
+2.23%
$ 802.30M
$ 1.78M
39
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 86.13
-0.47%
+0.01%
+4.00%
$ 782.27M
$ 379.52K
40
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.97
-0.11%
+0.01%
+3.88%
$ 764.33M
$ 6.03M
41
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08223
-0.02%
-5.48%
-8.03%
$ 733.31M
$ 1.37M
42
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 690.92M
--
43
Render
Render
RENDER
$ 1.296
0.00%
-3.00%
-4.93%
$ 670.22M
$ 75.40K
44
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,186
-0.08%
+0.00%
+1.76%
$ 668.21M
$ 877.62K
45
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1818
+0.39%
-2.26%
-6.54%
$ 602.64M
$ 1.12M
46
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 65,127
0.00%
+0.01%
+2.02%
$ 550.14M
$ 1.32K
47
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.053
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 519.96M
$ 1.57M
48
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.443
-0.28%
+0.28%
+0.42%
$ 507.03M
$ 214.20K
49
USX
USX
USX
$ 0.999303
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 506.61M
$ 460.14K
50
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07888
+0.59%
+0.14%
-6.63%
$ 489.96M
$ 1.82M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Solana là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Solana đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 3,015 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2099.89B.
Token Hệ sinh thái Solana nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Solana được theo dõi trên MEXC, DARK đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 241.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Solana trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 3,015 token Hệ sinh thái Solana, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Solana phổ biến bao gồm BTC, ETH, USDT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Solana là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Solana là khoảng $2099.89B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Solana, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.