Thông tin giá theo USD của MOONDOGE (MOONDOGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.18% Biến động giá (1D) -4.01% Biến động giá (7 ngày) -27.09% Biến động giá (7 ngày) -27.09%

Giá thời gian thực của MOONDOGE (MOONDOGE) là --. Trong 24 giờ qua, MOONDOGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MOONDOGE là $ 0.01037486, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOONDOGE đã biến động -0.18% trong 1 giờ qua, -4.01% trong 24 giờ và -27.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MOONDOGE (MOONDOGE)

Vốn hóa thị trường $ 52.29K$ 52.29K $ 52.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 52.29K$ 52.29K $ 52.29K Nguồn cung lưu thông 999.01M 999.01M 999.01M Tổng cung 999,013,574.050041 999,013,574.050041 999,013,574.050041

Vốn hoá thị trường hiện tại của MOONDOGE là $ 52.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOONDOGE là 999.01M, với tổng nguồn cung là 999013574.050041. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 52.29K.