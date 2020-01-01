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Top token Bankr Ecosystem theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bankr Ecosystem. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
AEON
AEON
AEON
$ 0.05428
+0.53%
-12.80%
-22.28%
$ 10.25M
$ 8.25M
2
Surplus intelligence
Surplus intelligence
SURPLUS
$ 3.827E-5
+1.84%
-13.50%
-20.78%
$ 3.83M
--
3
The White Wolf
The White Wolf
WOLF
$ 1.028E-5
-13.97%
+91.30%
+199.71%
$ 1.03M
--
4
BOTCOIN
BOTCOIN
BOTCOIN
$ 6.33E-6
+0.48%
-12.70%
-38.24%
$ 633.44K
--
5
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 4.76E-6
+1.28%
+0.80%
+5.54%
$ 475.53K
--
6
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.96E-6
-0.25%
-0.30%
-2.94%
$ 396.49K
--
7
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.7E-6
+0.75%
+3.20%
-5.26%
$ 270.25K
--
8
Robot Money
Robot Money
ROBOTMONEY
$ 2.56E-6
+0.39%
-2.70%
-9.54%
$ 256.33K
--
9
Juno Agent
Juno Agent
JUNO
$ 2.21E-6
+0.45%
-2.60%
-3.07%
$ 218.52K
--
10
cyb3rwr3n
cyb3rwr3n
CYB3RWR3N
$ 2.1E-6
0.00%
-6.70%
+7.14%
$ 210.14K
--
11
SAIRI
SAIRI
SAIRI
$ 1.64E-6
+2.50%
-2.20%
-18.41%
$ 164.40K
--
12
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.29E-6
0.00%
-3.10%
-4.44%
$ 123.88K
--
13
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.31364E-7
0.00%
-2.40%
-6.86%
$ 93.14K
--
14
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 8.58019E-7
+0.23%
-1.00%
-6.76%
$ 85.81K
--
15
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 8.08243E-7
0.00%
-0.70%
+0.44%
$ 80.82K
--
16
AntiHunter
AntiHunter
ANTIHUNTER
$ 5.84046E-7
+0.14%
-0.70%
+2.29%
$ 58.14K
--
17
Ethresearchbot
Ethresearchbot
ETHR
$ 5.96129E-7
0.00%
-1.70%
+1.11%
$ 56.62K
--
18
Halo
Halo
HALO
$ 5.25176E-7
+0.23%
+2.10%
-5.60%
$ 52.52K
--
19
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.74842E-7
0.00%
+0.50%
+2.11%
$ 47.48K
--
20
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.28626E-7
+0.23%
-0.20%
-0.68%
$ 42.87K
--
21
Earendel
Earendel
EARENDEL
$ 3.44815E-7
-1.06%
-2.60%
+1.03%
$ 34.48K
--
22
Happy Hour
Happy Hour
HH
$ 2.08397E-7
0.00%
+1.40%
+0.22%
$ 20.65K
--
23
gitlawb
gitlawb
GITLAWB
$ 0.00002075
+0.10%
-12.87%
-19.18%
--
$ 2.51B

Câu hỏi thường gặp

Token Bankr Ecosystem là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bankr Ecosystem đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 23 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $18.42M.
Token Bankr Ecosystem nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bankr Ecosystem được theo dõi trên MEXC, WOLF đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 91.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bankr Ecosystem trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 23 token Bankr Ecosystem, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bankr Ecosystem phổ biến bao gồm AEON, SURPLUS, WOLF. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bankr Ecosystem là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bankr Ecosystem là khoảng $18.42M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bankr Ecosystem, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.