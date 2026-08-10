Giá Earendel hôm nay

Giá Earendel (EARENDEL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EARENDEL sang USD là $ 0 mỗi EARENDEL.

Earendel hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 34,569, với nguồn cung lưu hành 100.00B EARENDEL. Trong vòng 24 giờ qua, EARENDEL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EARENDEL biến động -0.25% trong giờ qua và -0.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Earendel (EARENDEL)

Vốn hóa thị trường $ 34.57K$ 34.57K $ 34.57K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.57K$ 34.57K $ 34.57K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Earendel là $ 34.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EARENDEL là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.57K.