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Giá dogwifhat Eth theo thời gian thực hôm nay là 0.0010635 USD. Vốn hoá thị trường của DOGWIFHAT là 106,350 USD. Theo dõi cập nhật giá DOGWIFHAT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá dogwifhat Eth theo thời gian thực hôm nay là 0.0010635 USD. Vốn hoá thị trường của DOGWIFHAT là 106,350 USD. Theo dõi cập nhật giá DOGWIFHAT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 DOGWIFHAT sang USD

$0.0010635
$0.0010635$0.0010635
0.00%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 02:47:06 (UTC+8)

Giá dogwifhat Eth hôm nay

Giá dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0010635, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOGWIFHAT sang USD là $ 0.0010635 mỗi DOGWIFHAT.

dogwifhat Eth hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 106,350, với nguồn cung lưu hành 100.00M DOGWIFHAT. Trong vòng 24 giờ qua, DOGWIFHAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00106346 (thấp) đến $ 0.00106505 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.074917, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGWIFHAT biến động -- trong giờ qua và +2.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.53.

Thông tin thị trường dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

$ 106.35K
$ 106.35K$ 106.35K

$ 4.53
$ 4.53$ 4.53

$ 106.35K
$ 106.35K$ 106.35K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của dogwifhat Eth là $ 106.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.53. Nguồn cung lưu hành của DOGWIFHAT là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 106.35K.

Lịch sử giá dogwifhat Eth theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00106346
$ 0.00106346$ 0.00106346
Thấp nhất 24H
$ 0.00106505
$ 0.00106505$ 0.00106505
Cao nhất 24H

$ 0.00106346
$ 0.00106346$ 0.00106346

$ 0.00106505
$ 0.00106505$ 0.00106505

$ 0.074917
$ 0.074917$ 0.074917

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.10%

+2.55%

+2.55%

Lịch sử giá theo USD của dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Trong hôm nay, biến động giá của dogwifhat Eth/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của dogwifhat Eth/USD là $ +0.0000469571.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của dogwifhat Eth/USD là $ +0.0002212756.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của dogwifhat Eth/USD là --.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0-0.10%
30 ngày$ +0.0000469571+4.42%
60 ngày$ +0.0002212756+20.81%
90 ngày----

Dự đoán giá dogwifhat Eth

Dự đoán giá dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của DOGWIFHAT vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của dogwifhat Eth có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
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Nguồn tham khảo dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Website chính thức

Danh mục :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

Giới thiệu dogwifhat Eth

Hiện tại, dogwifhat Eth đang giao dịch như thế nào?

Giá hiện tại: ₫28.0137341983800000, với mức biến động giá là -0.10% trong 24 giờ qua.

DOGWIFHAT có đang thu hút sự chú ý của các tổ chức không?

Có thể suy luận về sự tham gia của các tổ chức thông qua khối lượng giao dịch tăng cao (₫--), thanh khoản ổn định và hiệu suất giá bền vững trong dài hạn so với các đồng tiền cùng loại trong danh mục Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed.

Thị trường dogwifhat Eth có tính thanh khoản ra sao?

Điểm thanh khoản --/100 cho thấy thị trường có độ sâu mạnh mẽ, giúp các lệnh lớn được thực hiện hiệu quả trên các sàn giao dịch.

Dữ liệu cung lưu hành nói lên điều gì về DOGWIFHAT?

Với số lượng token 100000000.0, động lực cung cấp ảnh hưởng đến định giá dài hạn, đặc biệt trong các chu kỳ tích lũy hoặc phân phối của các tổ chức.

dogwifhat Eth so với các mức đỉnh lịch sử ra sao?

Mức ATH là ₫1973.394381701960000 và mức ATL là ₫ đóng vai trò là điểm tham chiếu để các tổ chức đánh giá rủi ro.

Hiện nay, dogwifhat Eth đang được giao dịch sôi động ra sao?

Nó đã ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày là ₫--, một chỉ số quan trọng để các tổ chức đánh giá chiến lược vào thị trường.

-- ảnh hưởng thế nào đến sự quan tâm của các tổ chức?

Sự ổn định, khả năng mở rộng và hệ sinh thái nhà phát triển của -- có thể tác động đáng kể đến cách các nhà đầu tư lớn đánh giá tính khả thi dài hạn của dogwifhat Eth.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về dogwifhat Eth

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 02:47:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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