Thông tin giá theo USD của Diem (DIEM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 143.43 $ 143.43 $ 143.43 Thấp nhất 24H $ 147.25 $ 147.25 $ 147.25 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 143.43$ 143.43 $ 143.43 Cao nhất 24H $ 147.25$ 147.25 $ 147.25 ATH $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 Giá thấp nhất $ 122.12$ 122.12 $ 122.12 Biến động giá (1 giờ) +0.09% Biến động giá (1D) -1.65% Biến động giá (7 ngày) -3.26% Biến động giá (7 ngày) -3.26%

Giá thời gian thực của Diem (DIEM) là $143.97. Trong 24 giờ qua, DIEM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 143.43 và cao nhất là $ 147.25, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DIEM là $ 347.15, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 122.12.

Về hiệu suất ngắn hạn, DIEM đã biến động +0.09% trong 1 giờ qua, -1.65% trong 24 giờ và -3.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Diem (DIEM)

Vốn hóa thị trường $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Nguồn cung lưu thông 30.71K 30.71K 30.71K Tổng cung 30,709.34413849853 30,709.34413849853 30,709.34413849853

Vốn hoá thị trường hiện tại của Diem là $ 4.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DIEM là 30.71K, với tổng nguồn cung là 30709.34413849853. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.41M.