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Top token Blockchain mô-đun theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Blockchain mô-đun. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
TIA
TIA
TIA
$ 0.3219
+0.19%
-1.53%
-4.95%
$ 296.49M
$ 718.86K
2
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006902
+1.02%
-3.18%
-11.74%
$ 27.63M
$ 10.26M
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02928506
+0.86%
+0.17%
+35.38%
$ 27.31M
$ 20.82M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003684
+0.14%
+0.96%
+0.16%
$ 22.81M
$ 19.72M
5
CHR
CHR
CHR
$ 0.01476
-0.67%
+7.47%
+13.49%
$ 14.44M
$ 3.65M
6
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01579
-0.38%
+3.51%
+19.18%
$ 8.66M
$ 10.35M
7
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.002064
-0.19%
+0.68%
-5.83%
$ 8.00M
$ 25.68M
8
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01494
+0.54%
-15.47%
+11.35%
$ 5.99M
$ 16.19M
9
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005657
+0.44%
+4.57%
+22.05%
$ 5.57M
$ 20.94M
10
NetX
NetX
NETX
$ 0.2006
-0.10%
-0.55%
-5.60%
$ 4.64M
$ 255.47K
11
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01652
+0.12%
0.00%
+0.55%
$ 4.37M
$ 3.32M
12
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002234
-0.71%
-3.79%
+18.52%
$ 1.99M
$ 24.91M
13
ENIMZ
ENIMZ
ENIMZ
$ 0.01005092
0.00%
0.00%
+0.82%
$ 935.30K
$ 246.61
14
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
-2.10%
$ 240.67K
$ 6.80
15
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00037338
0.00%
-0.02%
-0.28%
$ 174.66K
$ 17.34
16
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02074
+0.05%
+1.52%
+1.57%
--
$ 29.06M

Câu hỏi thường gặp

Token Blockchain mô-đun là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Blockchain mô-đun đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 16 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $429.24M.
Token Blockchain mô-đun nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Blockchain mô-đun được theo dõi trên MEXC, CHR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 7.47% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Blockchain mô-đun trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 16 token Blockchain mô-đun, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Blockchain mô-đun phổ biến bao gồm TIA, MOVE, CTSI. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Blockchain mô-đun là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Blockchain mô-đun là khoảng $429.24M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Blockchain mô-đun, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.