Giá Gelato hôm nay

Giá Gelato (GEL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GEL sang USD là $ 0 mỗi GEL.

Gelato hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 240,674, với nguồn cung lưu hành 282.36M GEL. Trong vòng 24 giờ qua, GEL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 4.21, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GEL biến động -- trong giờ qua và -2.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.80.

Thông tin thị trường Gelato (GEL)

Vốn hóa thị trường $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K Khối lượng (24H) $ 6.80$ 6.80 $ 6.80 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 358.59K$ 358.59K $ 358.59K Nguồn cung lưu thông 282.36M 282.36M 282.36M Tổng cung 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gelato là $ 240.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.80. Nguồn cung lưu hành của GEL là 282.36M, với tổng nguồn cung là 420690000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 358.59K.