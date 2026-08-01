Giá GameSwift hôm nay

Giá GameSwift (GSWIFT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GSWIFT sang USD là $ 0 mỗi GSWIFT.

GameSwift hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 174,841, với nguồn cung lưu hành 467.77M GSWIFT. Trong vòng 24 giờ qua, GSWIFT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.809962, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GSWIFT biến động +0.02% trong giờ qua và -1.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 43.37.

Thông tin thị trường GameSwift (GSWIFT)

Vốn hóa thị trường $ 174.84K$ 174.84K $ 174.84K Khối lượng (24H) $ 43.37$ 43.37 $ 43.37 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 288.18K$ 288.18K $ 288.18K Nguồn cung lưu thông 467.77M 467.77M 467.77M Tổng cung 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715

Vốn hoá thị trường hiện tại của GameSwift là $ 174.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 43.37. Nguồn cung lưu hành của GSWIFT là 467.77M, với tổng nguồn cung là 770988458.3969715. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 288.18K.