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Top token Hệ sinh thái Internet Computer theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Internet Computer. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.181
+0.51%
-0.23%
+2.59%
$ 1.21B
$ 60.00K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12111
+0.11%
-1.18%
+4.63%
$ 12.04M
$ 616.99K
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0009834
+0.17%
+2.30%
+17.51%
$ 7.69M
$ 24.99M
4
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.03M
$ 26.42K
5
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
+247.74%
$ 2.88M
$ 0.10
6
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00374338
+0.77%
+0.00%
+9.31%
$ 2.54M
$ 723.70
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.01070116
0.00%
-0.05%
+8.09%
$ 1.25M
$ 367.78
8
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.078097
0.00%
-0.00%
+4.51%
$ 776.71K
$ 2.16K
9
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00018308
-0.17%
0.00%
+9.53%
$ 730.69K
$ 525.47
10
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01685
0.00%
-0.88%
-2.15%
$ 715.91K
$ 1.18M
11
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00129816
-0.05%
-0.01%
+4.35%
$ 517.95K
$ 233.36
12
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.77
+0.36%
0.00%
+4.14%
$ 496.04K
$ 10.37K
13
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 0.815801
+0.02%
+0.01%
+12.06%
$ 484.89K
$ 3.35K
14
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.0006584
+0.41%
-0.05%
+27.22%
$ 382.40K
$ 144.06
15
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00046906
+0.53%
+0.01%
-11.39%
$ 381.93K
$ 187.80
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.0001615
-0.04%
-0.00%
+0.45%
$ 161.48K
$ 16.60
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.145E-5
+0.44%
-3.70%
+10.31%
$ 105.94K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 6.375E-5
+0.44%
-1.10%
+8.84%
$ 63.78K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.403E-5
+0.38%
+0.70%
+6.84%
$ 34.04K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.0236699
0.00%
--
-0.35%
$ 23.67K
$ 1.07
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 8.51676E-7
+0.37%
-1.90%
-9.85%
$ 18.03K
--
22
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.895E-5
0.00%
+4.40%
+4.06%
$ 9.40K
--
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 1.0003
-0.02%
-0.01%
-0.01%
--
$ 54.24K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003963
-0.20%
-0.83%
+2.14%
--
$ 14.02M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Internet Computer là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Internet Computer đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 24 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.24B.
Token Hệ sinh thái Internet Computer nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Internet Computer được theo dõi trên MEXC, TRAX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.40% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Internet Computer trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 24 token Hệ sinh thái Internet Computer, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Internet Computer phổ biến bao gồm ICP, ALICE, OGY. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Internet Computer là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Internet Computer là khoảng $1.24B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Internet Computer, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.