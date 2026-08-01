Giá BobIsDead hôm nay

Giá BobIsDead (DEAD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.82% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEAD sang USD là $ 0 mỗi DEAD.

BobIsDead hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 162,958, với nguồn cung lưu hành 999.84M DEAD. Trong vòng 24 giờ qua, DEAD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEAD biến động -0.26% trong giờ qua và +3.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 17.73.

Thông tin thị trường BobIsDead (DEAD)

Vốn hóa thị trường $ 162.96K$ 162.96K $ 162.96K Khối lượng (24H) $ 17.73$ 17.73 $ 17.73 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 162.96K$ 162.96K $ 162.96K Nguồn cung lưu thông 999.84M 999.84M 999.84M Tổng cung 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

Vốn hoá thị trường hiện tại của BobIsDead là $ 162.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 17.73. Nguồn cung lưu hành của DEAD là 999.84M, với tổng nguồn cung là 999839977.1367992. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 162.96K.