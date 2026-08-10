Giá MAP Technical Forecasting hôm nay

Giá MAP Technical Forecasting (MAPTF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAPTF sang USD là $ 0 mỗi MAPTF.

MAP Technical Forecasting hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 63,458, với nguồn cung lưu hành 1.00B MAPTF. Trong vòng 24 giờ qua, MAPTF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAPTF biến động -- trong giờ qua và +10.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường MAP Technical Forecasting (MAPTF)

Vốn hóa thị trường $ 63.46K$ 63.46K $ 63.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 63.46K$ 63.46K $ 63.46K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MAP Technical Forecasting là $ 63.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAPTF là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 63.46K.