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MEXC Uygulaması Nasıl İndirilir ve Nasıl Hesap Açılır?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2023.07.17 MEXC
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1. MEXC Uygulamasını İndirme


Eğer bir iOS kullanıcısıysanız, MEXC uygulamasını indirebilmeniz için uluslararası geçerli bir Apple hesabına sahip olmanız gerekir.

App Store'a giriş yapın. Arama kutucuğuna MEXC yazarak arama yapın.


Sonuçlar arasında MEXC uygulaması görünecektir. Eğer bölgenizde desteklenmiyorsa, arama sonuçlarında MEXC uygulaması görünmez. Bu durumda, başka bir ülkeye ait bir Apple hesabı kullanabilirsiniz.

Açılan sayfada bulunan [İndir] seçeneğine tıklayın. MEXC uygulamasını indirin ve kurun.


Eğer bir Android kullanıcısıysanız, Google Play'i açın ve arama çubuğunda "MEXC" yazarak arama yapın. Ardından, çıkan sonuçlar arasından [MEXC] uygulamasını seçerek MEXC uygulamasını indirin ve kurun.

2. MEXC Hesabı Açma


MEXC hesabı açma adımları hem iOS hem de Android kullanıcıları için aynıdır. Aşağıdaki içerikte, iOS arayüzünü kullanarak sürecin bir tanıtımı sunulmuştur.

İndirdiğiniz MEXC uygulamasını açın. Yeni kullanıcılar için ilk giriş hesap açmak olarak kabul edilir. E-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı kullanarak hesap açabilir veya giriş yapabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, bir e-posta adresi kullanarak nasıl hesap açabileceğiniz gösterilmiştir.

E-posta adresinizi girin ve [Sonraki] butonuna dokunun.


Yapboz doğrulamasını tamamlamak için imleci sürükleyin.


Şifrenizi girdikten sonra [Sonraki] butonuna dokunun. Şifreniz, büyük ve küçük harfler, rakamlar ve semboller içeren en az 10 karakterden oluşmalıdır.

Bir davet kodunuz varsa, [▾] simgesine tıklayabilir ve ilgili kutucuğa girebilirsiniz. Davetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Arkadaşlarını MEXC'de Hesap Açmaya Davet Etmek" başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.


[Kodu Al] seçeneğine tıklayın. Hesap açmak için kullandığınız e-posta adresine giriş yapın ve gönderilen doğrulama kodunu kontrol edin. Doğrulama kodunu, "E-posta Doğrulama Kodu" alanına girin ve [Gönder] seçeneğine tıklayın.


Bu işlemin ardından, ekranda hesap açma işleminin başarılı olduğuna dair bir uyarı belirecektir. Artık, MEXC uygulaması üzerinden, kripto para alım satımı yapmaya başlayabilirsiniz.


Ayrıca, MEXC uygulamasını, resmi MEXC websitesindeki kare kodu tarayarak da indirebilir ve alım satım yapmaya başlayabilirsiniz.


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