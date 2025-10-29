ราคาปัจจุบัน TAOCat by Virtuals วันนี้ คือ 0.00046653 USD ติดตามการอัปเดตราคา TAOCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TAOCAT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน TAOCat by Virtuals วันนี้ คือ 0.00046653 USD ติดตามการอัปเดตราคา TAOCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TAOCAT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAOCAT

ข้อมูลราคา TAOCAT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TAOCAT

โทเคโนมิกส์ TAOCAT

การคาดการณ์ราคา TAOCAT

TAOCat by Virtuals ราคา (TAOCAT)

ราคาปัจจุบัน 1 TAOCAT เป็น USD

$0.00042658
$0.00042658$0.00042658
-32.80%1D
TAOCat by Virtuals (TAOCAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:16:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา TAOCat by Virtuals (TAOCAT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00039952
$ 0.00039952$ 0.00039952
ต่ำสุด 24h
$ 0.00063659
$ 0.00063659$ 0.00063659
สูงสุด 24h

$ 0.00039952
$ 0.00039952$ 0.00039952

$ 0.00063659
$ 0.00063659$ 0.00063659

$ 0.083718
$ 0.083718$ 0.083718

$ 0.0002818
$ 0.0002818$ 0.0002818

+2.95%

-26.63%

+22.45%

+22.45%

ราคาเรียลไทม์ TAOCat by Virtuals (TAOCAT) คือ $0.00046653 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTAOCAT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00039952 และราคาสูงสุด $ 0.00063659 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TAOCAT คือ $ 0.083718 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0002818

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TAOCAT มีการเปลี่ยนแปลง +2.95% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -26.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +22.45% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) ข้อมูลการตลาด

$ 466.97K
$ 466.97K$ 466.97K

--
----

$ 466.97K
$ 466.97K$ 466.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TAOCat by Virtuals คือ $ 466.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TAOCAT คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 466.97K

ประวัติราคา TAOCat by Virtuals (TAOCAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TAOCat by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.000169381081397571
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TAOCat by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001409805
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TAOCat by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001244030
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TAOCat by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002009190425027466

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000169381081397571-26.63%
30 วัน$ -0.0001409805-30.21%
60 วัน$ -0.0001244030-26.66%
90 วัน$ -0.0002009190425027466-30.10%

อะไรคือ TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Meet TAO Cat, Bittensor's most adorable TAO maxi. As Bittensor's first self-improving AI Agent, she's got that pure Bittensor DNA running through her code – natively powered by both Bittensor and Virtuals, and crafted by the Masa team.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา TAOCat by Virtuals (USD)

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ TAOCat by Virtuals (TAOCAT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ TAOCat by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา TAOCat by Virtuals ตอนนี้!

TAOCAT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TAOCat by Virtuals (TAOCAT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TAOCATโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

วันนี้ TAOCat by Virtuals (TAOCAT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TAOCAT เป็นUSD คือ 0.00046653 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TAOCAT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TAOCAT เป็น USD คือ $ 0.00046653 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ TAOCat by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TAOCAT คือ $ 466.97K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TAOCAT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TAOCAT คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TAOCAT คือเท่าใด?
TAOCAT ถึงราคา ATH ที่ 0.083718 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TAOCAT คือเท่าไร?
TAOCAT ถึงราคา ATL ที่ 0.0002818 USD
ปริมาณการเทรดของ TAOCAT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TAOCAT คือ -- USD
ปีนี้ TAOCAT จะสูงขึ้นอีกไหม?
TAOCAT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TAOCAT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:16:12 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

