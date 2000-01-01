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โทเค็น ระบบนิเวศ Virtuals Protocol ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Virtuals Protocol เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05316
-0.23%
+3.27%
+0.72%
$ 1.24B
$ 1.12M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5539
-0.09%
-1.19%
+0.07%
$ 366.11M
$ 216.53K
3
OP
OP
OP
$ 0.08392
-0.08%
-1.37%
-7.24%
$ 181.57M
$ 399.88K
4
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17109
+0.66%
-3.95%
+34.36%
$ 171.24M
$ 657.49K
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01496
+0.13%
+6.85%
+8.95%
$ 33.42M
$ 21.93M
6
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04231
+0.05%
-1.18%
+2.45%
$ 30.24M
$ 1.72M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07824
+0.01%
-2.50%
+7.76%
$ 23.91M
$ 1.13M
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01757
-0.11%
-1.45%
-4.73%
$ 17.69M
$ 2.98M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4966
-0.28%
-1.34%
-1.17%
$ 12.68M
$ 37.65K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1835
+0.27%
+6.79%
+9.65%
$ 7.93M
$ 747.91K
11
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00880157
+0.11%
0.00%
-0.82%
$ 5.29M
$ 718.70K
12
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.002995
+0.03%
-1.15%
-5.80%
$ 5.20M
$ 5.56M
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007576
-0.56%
+0.21%
-5.20%
$ 3.84M
$ 7.07M
14
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00341414
0.00%
+0.02%
+4.59%
$ 1.87M
$ 68.28
15
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009407
-0.16%
-1.52%
-3.33%
$ 1.64M
$ 5,797.53T
16
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0.00159678
-0.10%
+0.10%
+16.18%
$ 1.58M
$ 5.13K
17
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00169396
+0.12%
+0.01%
-3.13%
$ 1.54M
$ 2.93K
18
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00146195
0.00%
--
+0.01%
$ 1.46M
$ 1.26
19
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00135093
+0.75%
+0.02%
+3.85%
$ 1.29M
$ 14.11K
20
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00127508
-0.09%
+0.27%
+40.36%
$ 1.28M
$ 10.07K
21
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00124658
-0.04%
-0.00%
-1.50%
$ 1.21M
$ 144.77
22
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00109017
-0.01%
-0.01%
+3.23%
$ 1.09M
$ 15.36K
23
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00094193
-0.01%
-0.06%
-0.92%
$ 942.00K
$ 3.34K
24
Vader
Vader
VADER
$ 0.00089125
-0.74%
+0.00%
-3.25%
$ 888.34K
$ 3.23K
25
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00080643
+0.04%
-0.00%
-22.52%
$ 806.43K
$ 55.10K
26
NODE
NODE
NODE
$ 0.005869
-0.03%
-0.10%
-0.20%
$ 781.94K
$ 10.76M
27
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0.00062161
0.00%
--
-1.61%
$ 621.61K
$ 2.40
28
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00072664
+0.26%
-0.01%
-2.44%
$ 560.63K
$ 395.00K
29
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
0.00%
-1.72%
$ 529.42K
$ 265.76K
30
BLEEEP by Virtuals
BLEEEP by Virtuals
BLEP
$ 0.00069451
+2.61%
-0.13%
-32.76%
$ 481.48K
$ 78.28K
31
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00041528
-0.07%
+0.05%
+0.48%
$ 415.28K
$ 3.15K
32
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00086878
+0.12%
-0.00%
-14.35%
$ 402.13K
$ 265.15
33
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00037287
+0.09%
-0.25%
-5.44%
$ 372.88K
$ 9.81K
34
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0.00036396
-0.16%
-0.01%
+28.30%
$ 361.82K
$ 13.55K
35
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0.001854
+0.53%
-0.01%
+0.02%
$ 359.08K
$ 3.48K
36
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0.00046703
+0.09%
-0.07%
-10.24%
$ 350.34K
$ 3.09K
37
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.0003355
+0.09%
-0.02%
-1.50%
$ 333.16K
$ 200.09
38
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0.00037779
+0.08%
-0.03%
-8.52%
$ 309.83K
$ 366.46
39
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00029954
0.00%
--
+4.62%
$ 299.54K
$ 5.68
40
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00028995
+0.10%
-0.00%
-0.19%
$ 289.95K
$ 10.73
41
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027481
0.00%
-0.01%
+0.53%
$ 265.72K
$ 80.69
42
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00059974
-0.01%
-0.07%
-14.05%
$ 256.11K
$ 1.59K
43
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0.00025453
0.00%
--
-3.61%
$ 254.47K
$ 12.59
44
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0.00024498
+0.09%
-0.00%
-10.27%
$ 244.98K
$ 14.17
45
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.0005929
+0.09%
-0.00%
-8.19%
$ 237.16K
$ 291.84
46
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0.00022018
+0.07%
-0.01%
-1.35%
$ 220.18K
$ 29.85
47
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0.00021163
0.00%
--
-7.27%
$ 211.58K
$ 10.45
48
Humanoid Network by Virtuals
Humanoid Network by Virtuals
HAN
$ 0.00019445
-0.02%
-0.04%
-23.64%
$ 194.45K
$ 90.50
49
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0.0002864
+0.08%
-0.02%
-14.63%
$ 194.07K
$ 1.45K
50
BYTE by Virtuals
BYTE by Virtuals
BYTE
$ 0.00018025
+0.09%
--
-1.77%
$ 180.25K
$ 12.08

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Virtuals Protocol คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Virtuals Protocol เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 208 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.13B
โทเค็น ระบบนิเวศ Virtuals Protocol ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Virtuals Protocol ที่ติดตามบน MEXC นั้น NYKO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Virtuals Protocol กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 208 ระบบนิเวศ Virtuals Protocol ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Virtuals Protocol ยอดนิยม รวมถึง SKY, VIRTUAL, OP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Virtuals Protocol คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Virtuals Protocol ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.13B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Virtuals Protocol นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง