ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Strata Senior USDe วันนี้ คือ 1.028 USD มูลค่าตลาด SRUSDE เท่ากับ 56,062,861 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRUSDE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strata Senior USDe วันนี้ คือ 1.028 USD มูลค่าตลาด SRUSDE เท่ากับ 56,062,861 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRUSDE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SRUSDE

ข้อมูลราคา SRUSDE

SRUSDE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SRUSDE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SRUSDE

โทเคโนมิกส์ SRUSDE

การคาดการณ์ราคา SRUSDE

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Strata Senior USDe โลโก้

Strata Senior USDe ราคา (SRUSDE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SRUSDE เป็น USD

$1.029
$1.029$1.029
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strata Senior USDe (SRUSDE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:40:47 (UTC+8)

ราคา Strata Senior USDe วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strata Senior USDe (SRUSDE) วันนี้ $ 1.028, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SRUSDE เป็น USD คือ $ 1.028 ต่อ SRUSDE.

Strata Senior USDe มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 56,062,861 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 54.52M SRUSDE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SRUSDE เทรดระหว่าง $ 1.028 (ต่ำ) กับ $ 1.029 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.034 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.51195

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SRUSDE เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 675.69.

Strata Senior USDe (SRUSDE) ข้อมูลการตลาด

$ 56.06M
$ 56.06M$ 56.06M

$ 675.69
$ 675.69$ 675.69

$ 56.06M
$ 56.06M$ 56.06M

54.52M
54.52M 54.52M

54,515,568.81769249
54,515,568.81769249 54,515,568.81769249

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strata Senior USDe คือ $ 56.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 675.69 อุปทานหมุนเวียนของ SRUSDE คือ 54.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 54515568.81769249 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 56.06M

ประวัติราคา Strata Senior USDe USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.028
$ 1.028$ 1.028
ต่ำสุด 24h
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
สูงสุด 24h

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 0.51195
$ 0.51195$ 0.51195

+0.01%

+0.05%

+0.07%

+0.07%

ประวัติราคา Strata Senior USDe (SRUSDE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior USDe เป็น USD เท่ากับ $ +0.00047556
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior USDe เป็น USD เท่ากับ $ +0.0028267944
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior USDe เป็น USD เท่ากับ $ +0.0061827004
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior USDe เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003807747291276

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00047556+0.05%
30 วัน$ +0.0028267944+0.27%
60 วัน$ +0.0061827004+0.60%
90 วัน$ -0.0003807747291276-0.00%

การคาดการณ์ราคา Strata Senior USDe

การคาดการณ์ราคา Strata Senior USDe (SRUSDE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SRUSDE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strata Senior USDe (SRUSDE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strata Senior USDe อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strata Senior USDe จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SRUSDE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strata Senior USDe

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Strata Senior USDe (SRUSDE) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

เกี่ยวกับ Strata Senior USDe

ราคาปัจจุบันของ Strata Senior USDe คือเท่าไร?

Strata Senior USDe (SRUSDE) ซื้อขายอยู่ที่ ฿33.20003734526832000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Strata Senior USDe มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem SRUSDE มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ SRUSDE ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SRUSDE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Strata Senior USDe มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 54515568.81769249 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ SRUSDE คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Strata Senior USDe ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1810592489.18539575084000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Strata Senior USDe มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Strata Senior USDe เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem SRUSDE แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strata Senior USDe

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:40:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strata Senior USDe (SRUSDE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Strata Senior USDe

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040217
$0.040217$0.040217

+142.28%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06812
$0.06812$0.06812

-4.29%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001800
$0.001800$0.001800

-25.77%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008185
$0.008185$0.008185

-6.77%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01875
$0.01875$0.01875

+167.47%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040217
$0.040217$0.040217

+142.28%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002922
$0.0002922$0.0002922

+93.50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2056
$1.2056$1.2056

+58.63%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01550
$0.01550$0.01550

+40.90%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?