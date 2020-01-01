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โทเค็น สินทรัพย์สังเคราะห์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สินทรัพย์สังเคราะห์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.999
-0.01%
--
-0.01%
$ 99.90M
$ 3.23M
2
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998525
0.00%
0.00%
-4.90%
$ 74.89M
$ 185.89K
3
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
+0.29%
$ 56.06M
$ 796.35
4
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998253
0.00%
--
-0.03%
$ 53.30M
$ 10.32K
5
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,343.2
+0.10%
0.00%
+3.46%
$ 34.61M
$ 87.35K
6
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.998708
-0.33%
+0.01%
+1.82%
$ 9.52M
$ 5.44K
7
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.27M
--
8
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
9
HeLa USD
HeLa USD
HLUSD
$ 0.999191
0.00%
--
-0.01%
$ 1.80M
$ 1.37K
10
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.41847
0.00%
0.00%
+1.59%
$ 1.55M
--
11
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02072842
-0.52%
+0.00%
-4.58%
$ 1.53M
$ 1.33K
12
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.40M
--
13
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,073
+0.01%
+0.00%
-1.29%
$ 790.78K
$ 442.12K
14
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.025
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 623.82K
--
15
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
0.00%
$ 534.13K
--
16
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 307.88K
--
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สินทรัพย์สังเคราะห์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สินทรัพย์สังเคราะห์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $344.79M
โทเค็น สินทรัพย์สังเคราะห์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สินทรัพย์สังเคราะห์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น IUSD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สินทรัพย์สังเคราะห์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 สินทรัพย์สังเคราะห์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สินทรัพย์สังเคราะห์ ยอดนิยม รวมถึง UUSD, FEUSD, SRUSDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สินทรัพย์สังเคราะห์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สินทรัพย์สังเคราะห์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $344.79M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินทรัพย์สังเคราะห์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง