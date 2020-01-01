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โทเค็น Strata Ecosystem ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Strata Ecosystem เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
+0.29%
$ 56.06M
$ 796.35
2
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.07
+0.09%
--
+0.38%
$ 6.85M
$ 196.72
3
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.27M
--
4
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.41847
0.00%
0.00%
+1.59%
$ 1.55M
--
5
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.40M
--
6
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.025
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 623.82K
--
7
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
0.00%
$ 534.13K
--
8
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 307.88K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Strata Ecosystem คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Strata Ecosystem เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $71.59M
โทเค็น Strata Ecosystem ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Strata Ecosystem ที่ติดตามบน MEXC นั้น SRUSDE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Strata Ecosystem กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 Strata Ecosystem ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Strata Ecosystem ยอดนิยม รวมถึง SRUSDE, JRUSDE, SRUSDAT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Strata Ecosystem คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Strata Ecosystem ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $71.59M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Strata Ecosystem นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง